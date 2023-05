Statale della Contessa, i territori: “Tempi certi e ristori”

Un patto tra amministrazioni a cavallo del confine regionale. Intorno al tavolo ci sono i sindaci di Fano, Gubbio, Cantiano, Cagli. La chiusura della statale Contessa, dicono, deve diventare un’opportunità per tutto il territorio tra il nord dell’Umbria e l’entroterra fanese.

I lavori sulla strada sono necessari, sottolineano i sindaci, ma chiedono tempi certi per i cantieri, chiusura quindi entro dicembre. E poi una segnaletica migliore e investimenti per migliorare tutta la viabilità dell’area.

Insieme ai sindaci ci sono i rappresentanti delle attività produttive e commerciali: prevedono mesi di difficoltà per le aziende della zona. Bar, ristoranti, attività di trasporto i più a rischio.

La richiesta è quindi quella di ristori per le attività danneggiate. Il problema però è che questi sono previsti solo in caso di calamità naturali, non per la chiusura di strade per manutenzione.