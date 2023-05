Covid, Marche ultime per i vaccini ai fragili

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine dell'emergenza. Ma il Covid non è un ricordo, ci dovremo convivere ancora a lungo.

I vaccini sono stati importanti per far cessare l'emergenza. Eppure i dati della Fondazione Gimbe dicono che le Marche sono il fanalino di coda per i richiami con quarta e quinta dose per anziani e fragili. 23,5% contro una media nazionale del 31%. Una situazione non allarmante, secondo l'infettivologo.

La raccomandazione per i soggetti fragili e agli anziani è quella di non abbassare la guardia.