La giornata mondiale della Croce rossa italiana: 7mila i volontari nelle Marche

Settemila volontari divisi in trentatré comitati territoriali. Questi i numeri della Croce rossa italiana nelle Marche. L'otto maggio la sua Giornata mondiale, per l'anniversario della nascita del fondatore, Henry Dunant. Una ricorrenza da celebrare in tutta Italia. Fuori dai palazzi comunali sarà esposta la bandiera della Croce Rossa e sempre di rosso verranno illuminati alcuni monumenti. A livello nazionale, sono oltre 150mila i volontari, 100mila i servizi presi in carico l'anno scorso.

Ma la Croce rossa non è solo assistenza sanitaria. L'organizzazione sta infatti al fianco delle persone più fragili, con la distribuzione di pacchi alimentari - quasi mezzo milione quelli consegnati in tutta Italia nel 2022 - e servizi di supporto psico-sociale. Ancora più forte l'aiuto durante i disastri ambientali che hanno colpito la regione o durante l'emergenza sbarchi e Ucraina e che non è venuto meno neppure con la pandemia. Anche se la Croce rossa ha dovuto riorganizzare il proprio lavoro.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Galvagno, presidente del comitato regionale Croce rossa Marche