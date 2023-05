Crollo delle mura a Rosora. I cittadini: "Tristi, ma non sorpresi. Ora fondi!"

A strapiombo sulle colline. Si affaccia qui Rosora che ha perso un pezzo delle sue mura duecentesche, mangiato dalla pioggia.

Tra i cittadini tanta amarezza, ma poco stupore. Il sindaco Fausto Sassi ha fatto sapere che aspettava un finanziamento da 560 mila euro dal ministero proprio per le mura cittadine. In passato altri fondi erano stati stanziati per il dissesto idrogeologico, e una rete era collocata a protezione dell'area. "Ma servivano e servono interventi definitivi e strutturali", dicono gli abitanti.

Le precipitazioni di maggio hanno abbattuto anche una parte delle mura trecentesche di Serra San Quirico, poco distante. "Stavamo presentando un progetto di riqualificazione e puntavamo a un bando regionale. Ora abbiamo bisogno dell'aiuto della Regione per far fronte ai danni", ha spiegato ai microfoni della Tgr Marche il sindaco di Serra San Quirico Tommaso Borri.