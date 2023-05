Dai cocktail alle chitarre

Trentaquattro anni e già alcune vite alle spalle. Finite le superiori, Federico Giungi per anni ha fatto il barman in giro per il mondo, poi è tornato ad Ancona e ha aperto una caffetteria tutta sua, ma a un certo punto ha sentito che non era quella la sua strada. Così si è fatto coraggio e ha imparato un mestiere: costruire chitarre. Ora le esporta anche oltre Oceano. Questa è la sua storia.