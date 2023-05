Endometriosi, un percorso diagnostico terapeutico dedicato

L'endometriosi è una malattia benigna cronica ricorrente che, però, può essere invalidante per le donne che ne soffrono. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri in vista dell'attivazione anche nelle Marche di un Pdta, un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, per creare una struttura dedicata alla presa in carico delle donne affette da questa patologia, le cui conseguenze sono anche psicologiche.

Nel video, il servizio con l'intervista alla dottoressa Federica Burattini, psicologa del consultorio di Jesi