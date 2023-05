Parte il FantaEurovision: oltre 100mila squadre iscritte

Oltre 100mila iscrizioni per un gioco diventato sempre più un fenomeno sociale. Dal palco dell'Ariston a quello di Liverpool: stasera il FantaSanremo diventa FantaEurovision. Ma come funziona?

FantaEurovision: il regolamento

Bisogna creare una squadra di cinque artisti e nominare capitano uno di loro. Nelle due semifinali - e durante la finale - i cantanti in gara realizzeranno un punteggio in base sia al piazzamento in classifica, ma anche - e soprattutto - a seconda delle azioni (spesso divertenti) che faranno sul palco. E se a Sanremo la caccia al bonus è esplosa due anni fa, soprattutto attraverso parole strane da dire in diretta - come “Papalina”, dal nome del bar in cui è nato il gioco -, all'Eurovision si collezioneranno punti, ad esempio, buttandosi sul pubblico o vestendosi totalmente di bianco. Malus, invece, a chi cade o rompe uno strumento. Per comporre la squadra non più i “Baudi”, la moneta del Fantasanremo, ma i “Maney”, in onore dei Maneskin, vincitori due anni fa dell'Eurovision. Trentasette i cantanti in gara, non tutti arriveranno in finale. Il segreto per fare punti? Avere più papabili vincitori possibile.



Un gioco nato a Porto Sant'Elpidio, nel bar “Corva-Papalina”

Partito dal bar Corva, a Porto Sant'Elpidio, il gioco ha conquistato anche gli artisti stranieri in gara: circa una ventina di loro sono stati informati di far parte del FantaEurovision. L'anno scorso trionfo ucraino sia nel contest che nel Fanta. Quest'anno, tra i favoriti (e per questo tra i più costosi in fatto di “Maney”), anche l'Italia, con Marco Mengoni e le sue “Due vite”.