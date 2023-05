Fondazione Airc e Università Politecnica delle Marche, insieme per la vita

La Fondazione Airc e l'Università Politecnica delle Marche unite, per la vita. Il progetto di Daniele Di Marino - finanziato, nei mesi scorsi, dopo diverse revisioni, dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per cinque anni, con oltre 530mila euro - mira a identificare un gruppo di nuove molecole, che possano essere utilizzate in ambito clinico, per il trattamento di diversi tipi di cancro. In particolare, di quello al polmone. Il progetto nasce combinando tecniche computazionali e sperimentali, di biologia molecolare.

Daniele Di Marino ha lavorato al progetto - qui, nel laboratorio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche - con due ricercatori post dottorato e due dottorandi.

Sono oltre 185mila i nuovi casi di tumore tra le donne stimati - nel 2022 - in Italia. Quasi 10mila in più rispetto al 2019, l'anno che precede l'inizio della pandemia. La ricerca ha contribuito - a cinque anni dalla diagnosi - al raggiungimento del 66% di sopravvivenza delle donne.

Nel servizio, le interviste a Daniele Di Marino, professore associato di Biologia molecolare del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche, e ad Alice Romagnoli, assegnista di ricerca in Biologia molecolare del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche