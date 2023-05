Frana di una roccia a 1.800 metri nella gola dell'Infernaccio

Il comune di Montefortino ha vietato con ordinanza il transito anche ai pedoni oltre il secondo bivio per l'Eremo di San Leonardo, fino ad Arcofù. Venerdì scorso, nel primo pomeriggio, era avvenuto un distacco di roccia di grandi dimensioni a circa quota 1800 metri, per l'esattezza su una parete verticale dal versante Capotenna perpendicolare alla gola dell'Infernaccio. Il movimento franoso in zona è pressoché continuo dal sisma dell'ottobre 2016. La frana di venerdì non ha causato danni a persone o cose, ma i carabinieri forestali raccomandano di prestare grande attenzione alla segnaletica e di non inoltrarsi in strade o sentieri in presenza di divieti