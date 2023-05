Frutta e verdura coltivati in proprio, contro i rincari della spesa

In giardino, in terrazza o in un appezzamento di terreno urbano. L'importante è produrre frutta e verdura, in completa autonomia.

La scelta viene fatta dal 44% degli italiani: 4 su 10, secondo un'indagine di Coldiretti. Difendersi coltivando in proprio, a chilometro zero, contro i rincari del carrello della spesa, è una strada intrapresa da molti, anche nelle Marche.

Sempre secondo i dati emersi dallo studio dell'associazione degli agricoltori, 250 euro di spese sarebbero sufficienti per improntare un orto tradizionale di circa 20 metri quadrati.