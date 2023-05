Finale scudetto, Trento batte Lube 3-0 e guida 2-1 nella serie

L'Itas Trentino travolge per 3-0 Civitanova in gara 3 della finale scudetto e si porta in vantaggio per 2-1 nella serie. Alla Blm group arena non c'è storia nel terzo atto della sfida tricolore: a testimoniarlo ci sono i parziali, che Trento ha chiuso rispettivamente a 17, 20 e 16.

Lube in difficoltà fin dall'inizio del match, con tanti errori in battuta, e con Zaytzev e Nikolov davvero sottotono rispetto alle ultime gare. Itas superiore in tutte le statistiche: 8 ace a 0, 9 muri a 2, più punti, meno errori e più ricezioni positive. Il primo match point i trentini se lo giocheranno nelle Marche venerdì prossimo, 12 maggio, alle 20,30. L'eventuale gara 5 si giocherebbe ancora Trento, mercoledì 17 maggio, ancora alle 20,30.