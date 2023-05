Erasmus+: l'esperienza di chi arriva ad Ancona per studio

Contatti, esperienze, conoscenza della lingua il bagaglio di chi parte per partecipare ai progetti Erasmus+, che prevedono un periodo fino a un anno di studio all'estero: per molti studenti universitari si tratta ormai parte integrante del curriculum.



La rete degli erasmus porta ogni anno circa 65mila studenti fuori dall'Italia per un periodo di formazione nelle università di tutta Europa. Un po' di meno, 53mila, quelli che decidono di venire in Italia a studiare . Alcune centinaia quelli negli atenei marchigiani. Ad Ancona sono circa 250, con un canale di scambi particolarmente attivo con i Balcani. Primo problema per loro è la casa.

Nel servizio le interviste con Ava Ghasemi, presidente di Erasmis Student Network ad Ancona, e con Miruna Botan, studentessa in Erasmus all'Università Politecnica delle Marche dalla Romania.