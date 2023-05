I cammini lauretani per il rilancio del cratere sismico

Nel servizio le interviste all'Arcivescovo di Loreto Fabio dal Cin, al Vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, al progettista dei Cammini Lauretani Stefano Palmucci

La Cabina di coordinamento integrata, che governa il processo del Piano nazionale complementare sisma, con l'ordinanza 128 ha messo a disposizione 50 milioni di euro per finanziare i cammini nel cratere, dei quali circa 32 milioni per le Marche. Lo ha detto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, nel suo intervento al convegno "Via Lauretana e rinascita dei territori sismici" alla Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata.

"I cammini rappresentano una realtà caratteristica e rilevante dei nostri territori", ha sottolineato Castelli e "il cammino Lauretano è centrale perché il ritorno alla Santa Casa di Loreto ha una natura profonda, di portata mondiale". Ed ha spiegato che i cammini dovranno essere fruibili anche dai ciclisti in un'ottica di intermodalità, sia la strategia più ampia di rilancio del turismo lento che interessa le quattro Regioni colpite dal terremoto del 2016.

Una quota dei finanziamenti sarà destinata alla messa in sicurezza e manutenzione. Ci saranno anche investimenti per i servizi di alloggio e ristoro, destinati ai camminatori e ai pellegrini. Attenzione viene rivolta all'accessibilità dei percorsi, per consentire alle persone con disabilità di vivere l'esperienza del cammino e del pellegrinaggio.