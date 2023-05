Il maltempo nel sud della regione

Dalle 18 è scattata l'allerta arancione nel sud delle Marche tra Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. L'avviso - da parte della Protezione Civile - è valido fino a domani per piogge consistenti e conseguente rischio idraulico e idrogeologico.

Nel Fermano, a Grottazzolina, uno smottamento ha causato l'evacuazione di un condominio con 5 famiglie che verranno sistemate in alloggi temporanei. Un'altra famiglia è stata evacuata a Salvano. Due automobilisti bloccati tra due frane sono stati messi in salvo.

Sorvegliati speciali i fiumi Ete nel fermano e Potenza nel maceratese. In provincia di Macerata sono 18 le strade interessate da smottamenti e allagamenti. La provincia chiederà lo stato di emergenza.

Disagi anche sulla linea ferroviaria adriatica, con ritardi e possibili cancellazioni.