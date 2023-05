La ceramica fa rete: dalle Marche solidarietà a Faenza

I centri italiani della Ceramica si stringono intorno a Faenza, capitale mondiale di quest'arte, gravemente colpita dall'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia Romagna. Nel fine settimana va in scena la nona edizione di Buongiorno Ceramica, manifestazione che coinvolge in contemporanea 45 città il tutto il Paese. E il filo conduttore di quest'anno è proprio la solidarietà nei confronti del Comune romagnolo, espressa in vari modi: dalle aste di beneficenza alle raccolte fondi, fino a una sottoscrizione fra tutti i Comuni iscritti all'Associazione Italiana Città Della Ceramica.

Diverse le iniziative nelle Marche, dove il rapporto storico con Faenza è legato addirittura a Picasso: negli Anni 50, l'artista spagnolo regalò alcune sue opere in ceramica a un museo della cittadina romagnola, fornendo anche agli artigiani dei centri vicini un modello artistico a cui ispirarsi.

In occasione della due giorni di Buongiorno Ceramica, a Pesaro si possono visitare le botteghe e gli studi e dei ceramisti. In programma anche aperture straordinarie al Museo delle Ceramiche, e visite guidate a Palazzo Mosca e a Palazzo Ciacchi, con mostre, laboratori e dimostrazioni pratiche di artisti e artigiani.

Nel servizio di Carlo Musilli l'intervista a Achille Paianini, ex docente di Architettura e guida al Museo delle Ceramiche Artistiche della Scuola d'Arte “Mengaroni”