Libri da toccare per bambini non vedenti

Il sistema delle biblioteche del Comune di Pesaro ha presentato la serie di libri tattili per la fascia 0-4 anni ‘prodotti in casa’ come obiettivo finale del progetto “BibliotecA.A.A.: tattile per diversamente leggere e ascoltare” che si concluderà nel luglio di quest’anno dopo 18 mesi di durata.

Con questo progetto la Braille aveva vinto il bando 2020 “Lettura per tutti” finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e rivolto alle biblioteche che perseguono finalità di solidarietà sociale e promuovono programmi per persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali. Pesaro si conferma così inclusiva e accogliente, pronta a pensare anche ai più fragili - ancor più se si tratta del pubblico dei piccoli - che hanno bisogno di strumenti che facilitino il loro accesso alla conoscenza.