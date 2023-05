Nel pesarese oltre 30 milioni di danni. Il governo decide lo stato d'emergenza

Si va verso l'estensione dello stato di emergenza, per le conseguenze del maltempo, alla Regione Marche. La decisione dovrebbe essere presa dal consiglio dei ministri convocato per le ore 18. Lo strumento normativo per l'estensione dello stato di emergenza (che potrebbe riguardare anche la Toscana) dovrebbe essere un'ordinanza di protezione civile.

Verso lo stato di emergenza per le Marche

Due giorni dopo il consiglio dei ministri che ha varato misure e aiuti per oltre due miliardi di euro, il governo tornerà quindi a riunirsi. Il testo di martedì, d'altra parte, è ancora in via di definizione. Nelle ultime bozze diversi articoli sono in fase di verifica. L'esecutivo si è impegnato ad assegnare fino a 900 euro per le famiglie sfollate come contributo di autonoma sistemazione. Contributo che ricalca quanto già stabilito nelle precedenti emergenze: 400 euro ai nuclei monofamiliari, 500 a quelli con due persone, 700 per quelli con tre, 800 a quelli con 4 e fino a un massimo di 900 euro per gli altri, con un'integrazione per chi ha oltre 65 anni. Qualora siano presenti dei disabili, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno. Il consiglio dei ministri "dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal maltempo", ha reso noto Palazzo Chigi.

Difficile, se non impossibile, che si proceda già con la nomina del commissario per la ricostruzione con il centrodestra contrario all'indicazione del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Nel pesarese il bilancio dei danni sale a 36 milioni

Intanto, il pesarese, l'area più colpita in regione dall'alluvione della scorsa settimana, inizia a fare i conti. La Provincia stima 25 milioni solo per i danni alle strade. Altri 11 milioni sono quelli calcolati dal Comune. La parte più cospicua, oltre 3,4 milioni, riguarderanno la messa in sicurezza del solo territorio comunale di Pesaro e 7,5 milioni per i danni subiti dai privati. Il bilancio è stato stilato dopo una giornata di sopralluoghi dei tecnici della protezione civile arrivati da Roma. Che hanno visto e alla fine, anche con l'aiuto di una rendicontazione fatta dai tecnici del Comune stilato, un conteggio che arriverà sul tavolo del governo per il prossimo consiglio dei ministri sull'emergenza alluvione.