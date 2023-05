Imprenditori al lavoro anche nel fango nel pesarese. "Due alluvioni in pochi mesi, servono risposte"

Subito in piedi, muovendosi - magari - tra fango, umidità, materiali avariati, ma già al lavoro. La conta dei danni è appena cominciata e le stime sono in corso. Centinaia le imprese colpite nelle Marche, dove le precipitazioni sono state così violente da trasformare qualsiasi corso d'acqua in una potenziale minaccia a capannoni e magazzini.

L'emergenza dal nord si è spostata sul resto della regione. E la Cna Marche ha iniziato a raccogliere segnalazioni, per futuri risarcimenti. Parte ancora - come dopo l'alluvione dello scorso 15 settembre - la richiesta dello stato di emergenza, ma va riprogrammato il rapporto con il territorio e l'utilizzo di fondi strutturali e Pnrr.

Nel video, le interviste a Maurizio Luppi e Christian Tamburinelli, imprenditori, e a Moreno Bordoni, segretario della Cna delle Marche