Fotografia, una storia di famiglia da quattro generazioni

Era il 1912 e Attilio Paci apriva una delle primissime botteghe di fotografia in una cittadina di provincia, la sua Fossombrone. A Nizza, dove era andato in cerca di fortuna, aveva incontrato un fotografo del posto, che gli aveva rivelato alcuni dei suoi segreti. La passione che diventa lavoro e ragione di vita sembra scritta nel DNA dei Paci, passando di padre in figlio da oltre un secolo. E non è solo il gusto per la composizione dell'immagine, la capacità di giocare in camera oscura, è soprattutto voglia di immortalare l'umanità, cogliere attimi di gioia, orgoglio, malinconia sui volti della gente. Ora in bottega c'è Carlo, pronipote di Attilio. A lui il compito di custodire la memoria degli avi. Attilio Paci, il nipote del primo Attilio è mancato pochi anni fa. Conosciuto e amato da tutti, fotografava dall'età di 14 anni. Attilio avrebbe voluto pubblicare un libro dedicato al padre Orlando... non ha fatto in tempo, ma ci sono le 1200 stampe che Carlo custodice. Immagini che sono testimonianza di una passione e racconto di una umanità autentica, senza filtri. Volti di lavoratori, di vecchi e bambini. Volti gioiosi, annoiati o pensosi, ma sempre veri.