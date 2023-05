Roccella ad Ascoli, medici obiettori non sono un problema

Mentre ad Ancona terminava la manifestazione nazionale del movimento “Non una di meno” per il diritto all'aborto, nel tardo pomeriggio ad Ascoli, al teatro Filarmonici, arrivava la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, una delle esponenti più antiabortiste dell'attuale governo. Il tema di confronto - anche se a distanza - è quello dell'applicazione della legge 194 dal momento che negli ospedali il personale obiettore di coscienza raggiunge punte del 100% in alcuni ospedali marchigiani. Ma per la ministra la legge 194 è una legge nazionale che viene applicata e senza particolari difficoltà. Dal palco del teatro Filarmonici la ministra Roccella parla anche delle politiche del governo sulla scuola e la famiglia. Ricorda che l'esecutivo ha tagliato il cuneo fiscale, aumentato l'assegno unico e introdotto l'assegno di inclusione al posto del reddito di cittadinanza. Difende anche il decreto lavoro che, secondo alcuni osservatori, aumenta la precarietà rendendo meno rigide le causali per i rinnovi. "I contratti flessibili - dice - restano di massimo due anni, abbiamo solo facilitato la possibilità di avere il secondo anno. Non si tratta di aumentare la precarietà - è la sua analisi - ma di moltiplicare le opportunità di lavoro"