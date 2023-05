Montegrimano fa i conti con i danni

Tra i sette comuni che hanno ricevuto un primo aiuto dal governo per i danni post alluvione c'è anche Montegrimano. Come abbiamo visto nei giorni scorsi con Pesaro e Gabicce, anche in questo caso però la conta dei danni supera abbondantemente i fondi per ora stanziati. Ma qui il problema è ancora più ampio della sola emergenza

Lo dice senza mezzi termini il sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi. Investire non solo nella messa in sicurezza, ma nel mantenimento di questi territori significa fare una scelta politica chiara. Puntare sull'entroterra oggi messo a dura prova dagli eventi climatici straordinari.

Qui non si tratta di rimettere in carreggiata un'economia che viaggia spedita, ma di prendersi cura di un territorio già oggetto di crisi demografica e spopolamento. Nel solo comune di Montegrimano terme la spesa sarebbe 12 milioni di euro.

Poi c'è il tessuto connettivo. Le strade provinciali.

Per vedere il versante basta salire alla frazione di Montetassi dove vive caparbia nella sua casa la signora Mafalda.

Una vista spettacolare sulla Romagna, ma il costone su cui abita e su cui poggia la chiesa, la prima edificata nel medioevo nel Montefeltro, è in condizioni molto precarie.

Per questa ed altre strade provinciali i milioni necessari per la messa in sicurezza saranno molti altri, circa 25.

Il tempo è tutto. Ma l'esperienza dell'alluvione di settembre non fa ben sperare.