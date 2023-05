La pet therapy e il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali

Diversi studi dimostrano che interagire con gli animali aiuta a esprimere le emozioni, favorisce la socializzazione e aumenta l'autostima.

Per questo la pet therapy è considerata un importante strumento educativo nei casi di disturbi dell'apprendimento, del linguaggio o del comportamento. Lo sanno bene al liceo Varano di Camerino, dove da ottobre è stato attivato un progetto per supportare 7 alunni con bisogni educativi speciali. Una volta ogni due settimane i ragazzi vengono portati in una fattoria, e qui gli esperti dell'associazione Canes et Equos li guidano in una serie di attività che coinvolgono principalmente cani e cavalli, addestrati specificamente a questo scopo.

Una passeggiata in sella, oppure semplicemente tenendo in mano le briglie o il guinzaglio, aiuta i giovani ad aprirsi, superando il timore e la diffidenza iniziali per entrare a poco a poco in una dimensione di accudimento. Il tutto, naturalmente, nel rispetto degli animali, che vengono non solo sottoposti a controlli sanitari regolari, ma anche tutelati dagli addestratori per fare in modo che non subiscano stress eccessivi.

Il progetto si concluderà a maggio, ma riprenderà all'inizio del prossimo anno scolastico. L'idea è di coinvolgere anche gli altri ragazzi del liceo, che è a indirizzo scienze umane, per insegnare loro le basi tecniche di questa terapia.