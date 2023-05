Il pessimismo delle Marche

I marchigiani lavorano di più, ma sono più sfiduciati nei confronti del proprio futuro. E' quello che emerge dal rapporto BES. Si tratta dei dati sul benessere sociale elaborati in queste settimane dall'ISTAT. Nel 2022 le Marche risultano la regione più pessimista d'Italia, con il 18,1 per cento di persone che danno un giudizio negativo sulle proprie prospettive future: nel 2019 erano il 15 per cento, comunque superiore alla media nazionale del 12 per cento.

Eppure è scesa - rispetto a 4 anni fa - la percentuale di giovani che non lavorano e non studiano: dal 15,3 per cento al 13,1 per cento, ben al di sotto della media nazionale del 19. Cresce anche, nel frattempo, il tasso di occupazione, dal 69,7 al 72 per cento dei marchigiani. Eppure, fa notare l'IRES, istituto di scienze economiche e sociali della CGIL, la maggior parte degli indicatori è peggiorata, dal benessere economico alle relazioni sociali, all'istruzione alla salute. Ad esempio sono scesi dal 20,3 al 18,9 per cento i marchigiani che hanno un'adeguata alimentazione - ovvero almeno 4 porzioni di frutta o verdura al giorno.

Rimane invece l'occupazione il punto forte della nostra regione: Confartigianato sottolinea un sostanziale recupero di posti di lavoro rispetto ai dati pre-crisi nelle provincie di Fermo e Macerata. E ad Ascoli, rispetto al 2019, la crescita di occupazione sfiora il 4 per cento.