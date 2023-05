Recanatese, play-off dopo la penalizzazione di 4 punti del Siena

Le buone notizie per la Recanatese sono state confermate dal tribunale Federale nazionale. Al Siena sono arrivati altri quattro punti di penalizzazione, oltre ai due che gli erano già stati confermati dalla Corte Federale d'appello. E così, per il club toscano, si sono chiuse definitivamente le porte dei play-off.

A favore, appunto, dei giallorossi leopardiani che, in questo modo, al primo colpo nel primo anno tra i professionisti, potranno affrontare la fase finale, partendo dal decimo posto. Gli uomini di Mister Pagliari, in virtù della classifica rivoluzionata già giovedì, alle 20.30, affronteranno in trasferta il Gubbio, in gara unica.

La penalizzazione del Siena riguarda una vicenda di mancati pagamenti di stipendi e contributi. Il club toscano annuncia che "non rinuncerà a tutelare le proprie ragioni in ogni grado di giudizio".

Intanto, sempre per i play-off, come da piazzamento finale, l'Ancona affronterà la Lucchese, in casa, alle 18.