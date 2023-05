Chiude il ponte Garibaldi a Senigallia. Al suo posto una struttura provvisoria

Dal 15 settembre, transito vietato sul Ponte Garibaldi di Senigallia. L'alluvione ha distrutto il parapetto, compromettendone sicurezza e stabilità. In questa parte del centro storico il passaggio tra le due sponde del Misa non c'è più.

Giovedì scorso sono iniziati i lavori per il ponte sostitutivo. Trenta metri di lunghezza, quattro di ampiezza. I lavori, da 350mila euro, sono stati affidati al Consorzio di bonifica. Oggi c'è stato un sopralluogo in cantiere: poche settimane, e sarà completato.

Presenti Claudio Netti, presidente del Consorzio; Stefano Aguzzi, assessore regionale alla Protezione Civile; Stefano Babini, vice commissario regionale per il dopo alluvione. Un ponte, quello provvisorio, che va in aiuto soprattutto dei commercianti dei portici Ercolani. L'interruzione della circolazione tra le due sponde ha causato perdita di fatturato e clienti.

Durante il sopralluogo, Aguzzi e Babini hanno anche parlato delle misure sul tavolo per la sicurezza del Misa. Si punta soprattutto sul potenziamento della cassa di espansione di Bettolelle, alle porte di Senigallia: i lavori sono già iniziati. E sono allo studio altri due sfoghi per future piene: uno a monte di Pianello di Ostra, l'altro in zona Passo Ripe di Trecastelli. Quanto al ponte provvisorio di Senigallia, una volta ricostruito il Garibaldi sarà smontato e resterà utilizzabile per future emergenze, ha spiegato Claudio Netti.