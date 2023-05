Piste ciclabili ed educazione stradale fin da piccoli: le priorità Fiab per città a misura di bici

Piste ciclabili, percorsi protetti, zone urbane a 30 chilometri orari. La sicurezza di chi si muove in bicicletta passa per tante cose. Tra queste anche, e soprattutto, l'educazione stradale anche dei più piccoli. Intervento in prospettiva necessario, dice la Fiab, che va di pari passo con gli investimenti sui percorsi ciclabili.

La Ciclovia Adriatica, in corso di realizzazione con un progetto da 27 milioni di euro, unita alle reti di percorsi a due ruote verso l'interno, può rappresentare poi un'opportunità di attrazione di un turismo ricco e rispettoso dei luoghi.



Nel servizio l'intervista a Enrico Tosi, Coordinatore per le Marche della FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta