Una rete di "vasche" salverà Senigallia dalla furia del Misa

Le piene dei giorni scorsi, messe alle spalle. Senigallia è salva. Ma la sensazione di pericolo resta. Il 15 settembre, una ferita aperta. Il Misa, un fiume da contenere.

Alle porte della città, nella frazione di Bettolelle, c'è una vasca di espansione in costruzione. Uno sfogo per le piene. Entro l'anno, forse, la fine dei lavori.

Ma si progettano altre due nuove vasche: una a monte di Pianello di Ostra, l'altra sul Nevola. In totale oltre 8 milioni di lavori.

Un sopralluogo al ponte Garibaldi, danneggiato dall'alluvione, diventa l'occasione per elencare le priorità regionali per la sicurezza della valle del Misa e del Nevola, oltre la somma urgenza di questi mesi.

Le vasche di espansione sono in cima alla lista delle cose da fare. Ma costano e per completarle servono tempi lunghi, dicono i comitati degli alluvionati. Di qui una proposta: deviare le fiumane nelle tante piccole aree di respiro lungo la valle del Misa e del Nevola. Abbassando gli argini. Costi limitati, lavori rapidi. Si parla anche di delocalizzazione di abitazioni o aziende troppo esposte. Anche qui, pesa l'impulso dei comitati.

Nel servizio le voci di Stefano Stefoni (Protezione Civile), Stefano Babini (Vice commissario per l'alluvione), Massimo Olivetti (sindaco di Senigallia)