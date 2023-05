A Sirolo rinasce la Conchiglia Verde, locale "mitico" degli anni 50/70

A Sirolo, dopo anni di chiusura, torna in attività la Conchiglia verde. Un locale iconico del dopoguerra tra gli anni 50 e 70, immerso nel Conero: davanti al panorama mozzafiato hanno cantato tutti i big della canzone italiana portando la Riviera del Conero in tutta Italia. A far risorgere dalle ceneri il vecchio dancing Carlo Boldrini, imprenditore civitanovese nel campo della comunicazione e della moda, che ha rilevato la struttura dalla storica famiglia di proprietari, gli Sturba.

Raccoglierà il testimone dal passato, proponendo musica ma anche serate revival, declinando l’intrattenimento nel senso più moderno: “Sarà accogliente come una casa (da cui il nuovo nome, Casacon, ndr) quindi aperto 12 mesi all’anno, aperitivi, con ristorazione internazionale e anche camere per gli ospiti che si vogliono fermare”.