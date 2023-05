A Porto Recanati due giornate di campionati nazionali di arti marziali cinesi

Il kung fu è un'arte marziale millenaria. In Cina viene ancora usata come ginnastica correttiva: corpo, mente e spirito. Il kung fu non è fare a botte ma è crescere in equilibrio. Un evento che va oltre la competizioni, un'esperienza anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle arti marziali.

Sono andati in scena nel weekend a Porto Recanati i campionati nazionali di arti marziali cinesi, con gare di Sanda, Tai Chi e soprattuto Kung Fu.

Le tecniche sono ispirate ai movimenti degli animali: tecniche molto affascinanti che sono state sviluppate negli anni dai monaci guerrieri del tempio di Shaolin. Si narra che c'era un monaco indiano che trascorse 9 anni in una grotta a meditare e poi ebbe un'illuminazione. Dopo questa illuminazione insegnò ai monaci le arti marziali, perché erano molto deboli e decise di rinforzarli. Più che combattimento, filosofia di vita.