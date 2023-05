Intitolato a Maria Montessori il giardino della scuola dell'infanzia a Montefortino

Con i loro disegni i bambini e le bambine tra i tre e i cinque anni della scuola dell'infanzia di Montefortino hanno illustrato gli eventi più importanti della vita di Maria Montessori; e anche realizzato un gioco montessoriano, Mammolina, coinvolgente e inclusivo.

Il loro progetto ha vinto prima il concorso regionale, poi quello nazionale “Sulle vie della parità”, promosso dall'osservatorio di genere di Macerata con vari partner tra quali l'università di Camerino e i sindacati confederali. Obiettivo: sensibilizzare anche i più piccoli sulla parità di genere, perché non è mai troppo presto per parlare di certi temi. E così i giardini della scuola dell'infanzia sono stati intitolati proprio a Maria Montessori, la pedagogista che gli alunni della scuola hanno imparato a conoscere come esempio di impegno sociale e proprio di realizzazione femminile.

La cerimonia di intitolazione del giardino è stata una festa per la comunità di Montefortino, anche un segno di speranza per il centro colpito dal sisma del 2016, testimoniato anche dalla presenza all'inaugurazione del commissario Castelli.

Nel video, il servizio con l'intervista a Antonella Guerrieri, insegnante della scuola dell'infanzia di Montefortino