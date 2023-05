L'oasi sul Colle San Bartolo, un rifugio per la biodiversità da coltivare e proteggere

La Fondazione Oasi è nata sul Colle San Bartolo, in località Fiorenzuola di Focara a Pesaro, per la tutela di un’area naturalistica che è stata scelta da Claudio Balestri e Vichy Syriopoulou come casa e missione di vita. Il loro obiettivo è sensibilizzare alla cura dell’ambiente e alla difesa del territorio attraverso progetti collettivi. Hanno avviato una raccolta fondi per piantumare 250 alberi nei 25 ettari di terreno della Fondazione e allargarsi ai comuni circostanti; stanno anche portando avanti un censimento delle piante autoctone.

Ogni azione per la conservazione della biodiversità, produce benefici con un effetto domino. Gli alberi saranno una riserva d’ossigeno a presidio della fragilità idrogeologica. I segni del maltempo sono visibili nei divieto di transito, negli smottamenti e nelle frane che costellano la strada.

Nel video, il servizio con le interviste a Claudio Balestri e Vichy Syriopoulou della Fondazione Oasi