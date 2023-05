Servizi di salute mentale: servono più risorse

Poche risorse e molte deleghe da parte della società. La sintesi della situazione dei servizi di salute mentale sul territorio.

Con conseguenze per la sicurezza degli operatori e per la qualità del servizio.

Per legge ai servizi di salute mentale spetterebbe il 5 per cento del fondo sanitario, in Italia, e nelle Marche, la media è poco sopra il 2 per cento.

L'intervista a Massimo Mari, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AST 2 di Ancona