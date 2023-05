Disconnect day: senza telefono per un giorno

Telefono spento e sigillato, da non usare per almeno quattro ore. Chi resiste, vince un premio. È il Disconnect day, giornata pensata per sensibilizzare sui rischi di un eccesso di tecnologia. A Fabriano i protagonisti della prima parte dell'evento sono stati gli studenti. Per convincerli a non tirare fuori lo smartphone, in programma attività in piazza, laboratori, talk.

Oltre mille i giovani che, senza uno schermo davanti agli occhi, si sono parlati senza messaggiare, orientati con una mappa cartacea e giocato all'aria aperta. Non facile resistere, anche perché, di fianco a loro, le persone si comportavano come sempre, ossia con lo sguardo fisso sul telefonino. C'è chi ha sofferto e chi si è sentito meglio. Difficile, però, cambiare le proprie abitudini, stando a quanto dicono gli studenti.

Tra i rischi di una "iperconnessione", una capacità di concentrazione sempre più bassa, che inficia anche sulla scuola e sulla didattica. È un problema, però, non solo dei giovani. L'eccesso di connessione riguarda ormai tutti. Ed entra anche nei momenti più intimi. Secondo i dati dell’Associazione nazionale di pediatria, infatti, nei primi quattro anni di vita quasi un genitore su due svezza i bambini con lo smartphone davanti agli occhi. Uno su tre, invece, tende a calmare il proprio figlio attraverso l’utilizzo di uno schermo.