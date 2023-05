Maltempo ed erosione, gli effetti del clima che cambia sulle spiagge di Pesaro

Piene provocate dalle piogge eccezionali e mareggiate. Sono fenomeni delle ultime settimane che hanno accelerato un'erosione con la quale ormai nelle Marche si combatte da anni. In alcuni stabilimenti balneari ci si trova a iniziare la stagione con il 25 per cento di ombrelloni in meno. In altri casi si arriva addirittura a dover rinunciare a un terzo del totale.

Secondo gli operatori, servono con urgenza ripascimenti delle spiagge. Quelli che nella gestione ordinaria sono finanziati con fondi regionali. “Abbiamo bisogno di misure straordinarie”, raccontano alla Tgr Marche alcuni gestori di strutture sulla costa. E da considerare ci sono anche gli effetti non sempre prevedibili della posa di scogliere.