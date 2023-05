Microcredito, nelle Marche domande in aumento. "Ma lo conoscono ancora in pochi"

Una piccola impresa. Street food argentino portato qui, nelle Marche. Griselda la aveva aperta a gennaio 2020. Tempismo imperfetto. Scoppia la pandemia, chiusure, spese e nessuna entrata. Ed è in casi come questi che, di fronte a tante porte sbarrate, si può ricorrere al microcredito.

Strumento nato nei Paesi in via di sviluppo - valso anche un premio Nobel - ma poco conosciuto nei Paesi ricchi. Eppure in tempi di inflazione, di incertezza e di scarse opportunità per i giovani può rivelarsi utile per garantire un accesso al credito a chi altrimenti non lo avrebbe perché giudicato in gergo “non bancabile”. Si tratta di artigiani e piccoli imprenditori senza merito creditizio, senza una storia solida a livello di bilancio oppure agli esordi. Persone che difficilmente possono ottenere garanzie.

Nel territorio regionale, Fidipersona - società partecipata da Cna, Confartigianato e Confcommercio - ha calcolato 409 operazioni per circa 7 milioni di euro dal 2015 a oggi. Nel 52% dei casi, il beneficio è arrivato a donne. Ma il microcredito può aiutare anche i giovani con un'idea inquadrabile in un progetto preciso e la popolazione migrante, e produce un effetto indiretto su intere famiglie.