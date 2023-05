Miele a rischio per le anomalie del meteo

Il caldo anomalo di febbraio e marzo, il freddo e le piogge di aprile e inizi maggio. Le anomalie metereologiche sono la principale causa della scarsa, se non quasi nulla, produzione di miele di acacia. A lanciare l'allarme sono i consorzi apistici marchigiani, secondo i quali il raccolto è compromesso e le api stanno lavorando in forte stress.

Di fatto le fioriture di acacia hanno accelerato per le miti temperature, per poi essere rovinate dal calo della colonnina di mercurio, le abbondanti precipitazioni accompagnate da forti venti. Così il miele, top di gamma, rischia di essere esiguo: non sufficiente per la domanda, con relativo picco di costi al consumatore e aumento delle importazioni. Quello di acacia è tra i più pregiati prodotti in regione. Inoltre, se non più importante, c'è il rischio di registrare una moria degli stessi insetti, legato alle troppe fatiche lavorative per il poco cibo procurato. Un danno incalcolabile, in particolare per l'ecosistema, visto il prezioso ruolo che rivestono le api.

Le Marche, con oltre 72 mila alveari e oltre 3 mila apicoltori, si classificano tra le prime regioni in Italia per l'apicoltura. Negli ultimi 10 anni la produzione italiana di miele è aumentata del 30%; nelle Marche oggi si attesta intorno alle 2 mila tonnellate l'anno.