Ancona, il confronto a tre: Rubini, Rubegni, Silvetti

Tre i candidati a confronto:

Francesco Rubini, 32 anni, candidato sindaco per le liste "Altra idea di città" e "Ancona città aperta"

Roberto Rubegni, 57 anni, candidato sindaco per la lista "Europa verde"

Daniele Silvetti, 49 anni, candidato sindaco per le liste "Udc", "Forza Italia", "Silvetti sindaco per Ancona Protagonista", "Fratelli d'Italia", "Lega Salvini Ancona", "Rinasci Ancona - Civici e Solidali - Silvetti sindaco", "Civitas Civici Salvi".