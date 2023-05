Potere al Popolo sostiene Rubini: "Lui difende l'ambiente, il PD no"

Obiettivo 50mila firme: anche ad Ancona Potere al popolo porta la sua campagna per il salario minimo. Il partito vuole portare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare: “Sotto 10 euro l'ora il lavoro non è dignitoso”, dice il Portavoce nazionale Giuliano Granato.

Napoletano, 37 anni, un lungo passato da lavoratore precario, Granato smonta i punti di forza del decreto lavoro: "Meloni con una mano dà e con l'altra toglie", sostiene, "perché i soldi presi dalla fiscalità generale incrementano la busta paga ma tagliano i servizi come scuola e sanità. Insomma, il taglio al cuneo è un favore fatto alle imprese".

L'area marina protetta, il ripristino della stazione ferroviaria marittima, il no secco al progetto di un molo per le grandi navi al porto antico: questi i punti forti dell'ambientalismo di Rubini, che - conclude Granato - nulla ha a che vedere con la visione del Partito Democratico.