Una panchina blu per i bambini scomparsi

Lo scorso anno, in Italia, è stata denunciata la scomparsa di quasi trenta minori al giorno. Un fenomeno in aumento, rispetto al 2021, del 24% per i minori italiani e addirittura del 47% per gli stranieri. La maggior parte, l'85%, sparisce per allontanamento volontario. Ma ci sono anche sottrazioni e bambini che vengono portati via da uno dei genitori. È per loro che l'associazione Penelope combatte. Per la giornata internazionale dei minori scomparsi, il Comune di Sassoferrato ha inaugurato una panchina blu e adottato il registro della bigenitorialità, per garantire ad ambo i genitori gli stessi diritti.

Nelle Marche sono 133 le persone, adulti e bambini, scomparsi. Nel 1979, a cinque anni, sparì anche il fratello della presidente di Penelope Marche, Sergio Isidori. Non è mai stato più trovato.

Bambini scomparsi, ma anche portati via, all'estero. Sassoferrato è dove vive Emilio Vincioni. Sette anni fa l'allora moglie andò a partorire in Grecia, ad Atene, senza fare più ritorno. Nonostante le tante sentenze legali vinte, da quel momento Emilio non ha saputo più nulla, o quasi, della figlia.

Nel servizio le interviste a Emilio Vincioni e a Giorgia Isidori, presidente di Penelope Marche