Violenza di genere: usare le parole giuste

Le cronache nazionali hanno portato alla ribalta almeno quattro stupri e un femminicidio solo nell'ultima settimana. Raccontare la violenza di genere sui mezzi di informazione quando arriva nelle aule di giustizia richiede il superamento di stereotipi e pregiudizi.

Di questo si è parlato a Senigallia in una giornata organizzata dall'associazione I care, we care. Hanno collaborato gli ordini degli avvocati e dei giornalisti, il Comune di Senigallia, il Consiglio regionale.

"Gli avvocati sottolinea Andrea Nocchi, vicepresidente dell'ordine di Ancona - per una vittima sono spesso il primo punto di contatto con il mondo esterno e per questo coinvolti in prima linea con una responsabilità molto forte".

"Bisogna usare le parole giuste. Gli stereotipi sono scorciatoie per evitare una riflessione approfondita", sottolinea il presidente dell'Ordine dei giornalisti Franco Elisei.

Si tratta di un fenomeno che ha delle radici culturali profonde, è stato sottolineato negli interventi. Il pregiudizio può essere persino involontario da quanto è radicato nella cultura popolare, sottolinea Fabio Roia presidente vicario del Tribunale di Milano. E anche i magistrati devono superarlo.

Che ci sia tanto da fare sul piano culturale lo testimoniano i dati. Quattro persone su dieci ritengono che una donna possa sottrarsi a una violenza sessuale. Uno su quattro pensa che il modo di vestire sia una causa della violenza.