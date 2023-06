L'arte "Quasi per gioco"

Mezz'ora di passi e parole tra le creazioni di Paola Pallottino in mostra in questi giorni alla Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata rappresenta un viaggio nell'arte e nella canzone italiana lungo oltre 50 anni.

E' un'artenauta la Professoressa Pallottino. Autrice di canzoni per Lucio Dalla: “4 marzo 43” e “Il gigante e la bambina” sono solo due dei capolavori che portano il suo nome. Eppure la canzone è solo uno dei tanti capitoli della sua genialità.

Già Docente di Storia dell'arte contemporanea a Macerata e all'Accademia di Belle arti di Bologna, è considerata una pioniera in Italia nello studio e nella catalogazione degli illustratori italiani. Una passione iniziata dalla necessità di mettere ordine nell'immenso fondo di materiali donatogli dal suocero Mario Pompei, scenografo, illustratore e scrittore italiano.

Artista essa stessa e acrobata tra figure, immagini e parole, il percorso espositivo "Quasi per gioco", allestito da docenti e allievi dell'Accademia delle belle arti di Macerata, è un'antologia delle sue creazioni per l'infanzia. A lei l'Accademia di Macerata ha conferito il Titolo di Accademico onorario premio Svoboda al talento artistico e creativo.

La mostra resterà aperta fino al 23 settembre.