Aeroporto delle Marche: i 25 anni di Ryanair

25 anni di attività in Italia, a partire dal 1988, e 4 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto delle Marche. Ryanair ha celebrato l'anniversario allo scalo di Falconara: il primo volo della compagnia per Ancona partì da Londra-Stansted nel 1999.

In 25 anni la compagnia, la principale low cost europea, è cresciuta ad Ancona aggiungendo rotte domestiche e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid: oltre 230.000 i passeggeri trasportati ogni anno dallo scalo regionale.

E per le nozze d'argento c'è un regalo per i clienti viaggiatori: il quattromilionesimo passeggero, Nicola originario di Marotta, che vive a Londra con moglie e figlia, ha avuto due voucher per viaggiare gratuitamente da Ancona verso qualsiasi destinazione Ryanair

Fino ad ottobre inoltre chi transita dall'aeroporto delle Marche potrà prenotare un volo a partire da 25 euro.

Per l'occasione il manager Ryanair per l'italia, Mauro Bolla, ha annunciato per l'estate 2023 una nuova rotta per catania, oltre alle rotte internazionali per Bruxelles, Dusseldorf, Cracovia, Londra .

Mentre il presidente della regione Francesco Acquaroli ha ribadito l'importanza strategica dell'infrastruttura aeroportuale per il rilancio e la crescita di tutto il territorio, nell'ambito del nascente polo intermodale insieme al porto e all'interporto.

In fase di trattativa eventuali nuove rotte che potrebbero essere aggiunte dall'anno prossimo.