La magistrata antimafia: "Sta crollando il muro di omertà"

Su un murale, a Folignano, ci sono i volti di Falcone e Borsellino. A lato, una scritta recita "Possiamo sempre fare qualcosa". Proprio a Folignano, a un centinaio di metri, si è parlato di "Difesa della legalità". Questo il titolo scelto dal festival LibrArte per affrontare il problema della mafia. Al tavolo i magistrati che - contro questo fenomeno - hanno "sempre fatto qualcosa". C'è Piercamillo Davigo, uno dei pm simbolo di Tangentopoli, e c'è Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Nella sua terra, la Calabria, sta vedendo sgretolarsi il muro di omertà: “Ho notato, dal 2016 a oggi - ha detto Frustaci - un clima di maggior fiducia nei cittadini. Questo è molto importante per raccogliere informazioni preziose per le indagini”.

Il tema delle intercettazioni e della riforma Cartabia

Per estirpare la mafia, secondo Frustaci, bisogna colpirla nel portafoglio. E sfruttare le intercettazioni.

Un tema d'attualità perché, al presunto abuso di questo strumento, alcuni vorrebbero porre un freno. Freno che, sostiene Davigo, aiuterebbe invece la mafia.

Com'è d'attualità la riforma Cartabia, che ha limitato la diffusione delle notizie nella fase delle indagini: “Crea delle difficoltà nella comunicazione istituzionale - ha spiegato Frustaci - che deve essere più snella e più agevole nell'interesse dei cittadini, che devono essere informati. É un loro diritto che va bilanciato con altri beni essenziali. Di certo, si potevano scegliere strumenti di controllo meno pervasivi”.

Nel video, l'intervista ad Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro