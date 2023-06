Metalmeccanici: il 7 luglio lo sciopero nazionale

"Senza l'industria metalmeccanica un paese come l'Italia non può stare in piedi", così Samuele Lodi apre l'assemblea parlando a nome della FIOM.

Ad Ancona si fa il punto alla vigilia dello sciopero nazionale del 7 e 10 luglio prossimi. E tra i metalmeccanici si conta il 70% dei posti di lavoro a rischio in Italia. Crisi occupazionale che dipende - e molto - dalla mancanza di strategie.

Lo sciopero nazionale punta principalmente a sbloccare l'inerzia del governo. Nelle Marche il distretto del bianco attraversa crisi e cambiamenti. Le cappe di Elica presto si faranno in Polonia, i turchi di Arcelik dovrebbero riportare investimenti e assunzioni nei siti Whirlpool di Fabriano e Comunanza.

Nel servizio di Alessandro Trevisani le interviste a Sara Galassi, segretaria regionale Fiom Cgil Ancona, e a Mauro Masci segretario generale Fim Cisl Marche