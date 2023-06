Il balsamo solidale di Cantiano, per ripartire dopo l'alluvione

Ricreato il celebre opobalsamo di Cantiano del 1764, attraverso una “formulazione aggiornata”, ma “rispettosa dei principi attivi legati all'ecosistema del territorio”. Il progetto - accolto con favore all'indomani dell'alluvione del 15 settembre scorso - si è concretizzato grazie alla sinergia tra l'associazione Eco-Fatto di Sant'Ippolito e l'azienda Prm di Treviso, con il coinvolgimento di tre classi di quarta, a indirizzo Industria e artigianato, dell'Ipsia Benelli di Pesaro.

Il percorso - dallo scorso ottobre - ha coinvolto le classi nell'alternanza tra incontri in azienda e lezioni in aula, con docenti di storia, referenti di educazione ambientale, esperti di botanica e di formulazioni cosmetiche, professionisti di grafica e packaging. Tolti i costi di produzione, i proventi saranno devoluti alla comunità di Cantiano, come segnale di vicinanza dopo l'alluvione, per ripartire.

L'opobalsamo fu ideato e prodotto nel 1764 dalla famiglia Achilli di Cantiano, con ingredienti del territorio. In particolare, gli estratti delle piante del Monte Catria, come l'iperico. Il balsamo si rivelò utile per curare bronchiti e asme. Papa Clemente XII lo autorizzò per la cura della grave epidemia di tifo, che si sviluppò a Napoli.