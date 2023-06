Case Green, l'avanguardia delle Marche

Per il colosso svedese del settore green Vargas è la chiusura del cerchio. Dopo le batterie per le auto elettriche, unico player interamente europeo, l’elettrificazione arriva anche nelle case attraverso pompe di calore in grado di sostituire gli impianti a gas, coniugando clima e risparmio.

Mentre in Europa si discute dello stop alle vecchie caldaie, la Svezia corre più veloce, lanciando un nuovo progetto che ha come destinazione l’Itali e come port d’ingresso le Marche.

Qui, la nuova compagnia, Aira, partirà con un servizio per le pompe di calore chiavi in mano, con finanziamenti agevolati.

La presentazione, a Stoccolma, ha visto un intervento anche del primo ministro svedese, Ulf Kristersson…

Se il riscaldamento domestico vale il 10% delle emissioni di Co2, allora è nelle case che si combatte una nuova battaglia.

L’obiettivo, essere presenti in Italia, Germania e Regno Unito entro l’anno, in 20 Paesi entro il 2030.

Diecimila i nuovi posti di lavoro previsti, 3mila in Italia, dopo le Marche, Lazio e Lombardia.

L’avanguardia marchigiana ha un nome e cognome: Matz Ulriksson, svedese, da anni a Macerata, per scelta familiare.

Quindi, l’incontro con Filippo Luna, già alla guida di Termo Cinque-Panzini, di Camerano, assorbita dal gruppo Vargas e diventata testa di ponte, per le Marche, per l’Italia. In previsione, 60 milioni di investimenti (il 10% per le Marche), e oltre 300 nuovi posti di lavoro.

Nelle Marche siamo stati fortunati - dice Martin Lewrth, AD di Aira - perché Abbiamo trovato il giusto incontro tra i nostri obiettivi e le aspirazioni delle imprese locali.