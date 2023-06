Chiesa di Santa Maria di Portonovo, siglato l'accordo

Un accordo per gettare il cuore oltre l'ostacolo. L'intesa tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, la Regione e la presidenza del Fondo per l'ambiente italiano delle Marche è stata raggiunta, per un anno, affinché la chiesa di Santa Maria di Portonovo sia visitabile. “Una perla storica in una delle località più suggestive delle Marche” l'ha definita il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo è l'unica struttura rimasta di un complesso monastico benedettino, tra i più originali dell'arte romanica regionale, edificato intorno alla metà dell'XI° secolo. Della piccola chiesa abbaziale non esistono documenti che consentano di datarne con precisione l'impianto originario. Una pergamena andata perduta - che si trovava all'archivio del capitolo della cattedrale di Ancona - l'ascriveva tra il 1034 e il 1050.

La chiesa di Santa Maria di Portonovo a luglio e agosto sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 19.30.

Nel video, le interviste a Cecilia Carlorosi, soprintendente per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, e ad Alessandra Stipa, presidente regionale del Fai delle Marche