Cittadinanza onoraria a Massimo Massetti

Cardiochirurgo, ricercatore scientifico e professore universitario. Massimo Massetti è oggi il direttore dell'area cardiovascolare e della cardiochirurgia del policlinico Gemelli di Roma, ma non solo. Insieme a colleghi e volontari, nel 2013 ha creato la onlus Dona la vita con il cuore, di cui è presidente. Le sue radici affondano nel maceratese. "E' figlio del nostro territorio" ha commentato il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, che ha assegnato al professore la cittadinanza onoraria. Quella di Massetti è una visione che guarda al malato in una prospettiva ampia, visti gli scenari che si aprono in tema di sanità pubblica, sempre meno sostenibile.