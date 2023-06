Falsi green pass, chiusa l'inchiesta: 77 indagati

Le dosi di vaccino contro il Covid spruzzate a terra. Oppure nei cestini. Per un compenso che poteva arrivare fino a 400 euro. Era l'inverno del 2021 quando ancora la pandemia faceva paura e molte attività erano possibili solo per chi aveva il green pass. Ma era anche il periodo in cui il movimento No Vax - nonostante tutte le rassicurazioni scientifiche - si diffondeva. E qualcuno pur di avere il green pass senza vaccinarsi era disposto a pagare.

Ad Ancona, al centro Paolinelli, secondo le indagini della Squadra mobile, c'era una vera e propria organizzazione per le truffe sul green pass. Un anno e mezzo dopo la Procura di Ancona ha chiuso le indagini. Gli indagati sono 77. Sono accusati a vario titolo di corruzione, peculato e falsità ideologica, reati in concorso e continuati.

Tra loro un infermiere di Falconara, Emanuele Luchetti, che avrebbe finto di inoculare dosi di vaccino anti covid in cambio di denaro ai pazienti. Luchetti fu arrestato e finì in carcere e altre persone, ritenute i procacciatori, che indirizzavano all'infermiere i pazienti che non volevano vaccinarsi, ma volevano avere il Green pass, ai domiciliari: l'avvocato Gabriele Galeazzi di Ancona, un ristoratore di Civitanova, Daniele Mecozzi, la commessa di un supermercato di Ancona, Daniela Maria Zeleniuschi, l'imprenditore anconetano Stefano Galli, un pensionato con un passato sindacale, Edmondo Scarafoni, di Fabriano e una ristoratrice e operatrice balneare di Civitanova Marche, Maria Francesca Lattanzi.

Tra i 77 indagati ci sono anche coloro indagati per avere pagato il finto vaccino. Otto invece le posizioni archiviate, tra cui una dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria, legata a Luchetti.