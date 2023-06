Ecco la ciclabile dell'Arzilla

Un percorso sofferto e contestato, queste le parole del sindaco Massimo Seri, ma ad opera ultimata i giudizi sono positivi. A Fano, dopo la riqualificazione, è stata inaugurata la prima parte della pista ciclabile dell'Arzilla, che dal ponte pedonale porta al mare. Un percorso con illuminazione, fiancheggiato dalla staccionata in legno, la scarpata consolidata, il tracciato asfaltato. Manca ancora il tratto che costeggia l'Arzilla, che arriva fino a via della Paleotta. I lavori, ora sospesi, saranno terminati dopo l'estate, ma intanto è garantita la possibilità di raggiungere le spiagge senza dover attraversare la Statale 16.

Non si spengono però le proteste ambientaliste e dei cittadini che non hanno condiviso la trasformazione in ciclabile urbana di quello che era un sentiero naturalistico. In particolare la Lupus in fabula si interroga sui maggiori costi di realizzazione e sull'uso di un asfalto non ecologico. Una scelta, ha precisato l'assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori, dovuta ad una più facile e meno costosa manutenzione